На Марсово поле вернули отреставрированные исторические фонари

На Марсово поле вернули отреставрированные исторические фонари
Исторический фонарь на Марсовом поле. Фото: СПб ГПУ "Ленсвет"

На Марсово поле в центре Петербурга вернули исторические фонари-торшеры, которые два года были на реставрации.

Сегодня на Марсовом поле зажгли 16 светильников. Эти фонари с 1855 года стояли на Благовещенском мосту, но в 1930-е годы их перенесли на Марсово поле. К началу XXI века они потеряли былой лоск и нуждались в реставрации.

В 2017 году торшеры передали в ведение ГБУ «Ленсвет». Два года назад их отправили на восстановление. Специалисты вернули фонарям исторический облик, укрепили каркас и сделали новые железобетонные фундаменты. Об этом сообщили в пресс-службах «Ленсвета» и комитета по охране памятников (КГИОП).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году Приморский район пополнится новыми объектами наружного освещения.

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