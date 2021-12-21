В 2022 году Приморский район пополнится новыми объектами наружного освещения

В 2022 году некоторые районы Петербурга станут светлее за счет новых систем.
Крупным объектом для установки наружного освещения станет Приморский район, где специалисты займутся улицами Савушкина, Яхтенной улицей и Приморским шоссе. Также уделят внимание саду Прометей в Калининском районе, скверу Воинов-Освободителей во Фрунзенском и парку Героев-Пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Ленсвет».
Реконструкцией освещения также займутся в квартале от улицы Матроса Железняка до Омской улицы, в районе Ульянки и Купчино, включая участок от Будапештской улицы до Альпийского переулка.
Самыми крупными объектами из магистралей, где пройдет установка, станут проспекты Крыленко и Культуры. Также планируется завершение работ в парке Сосновка.
В городе освещением оборудовано 667 внутриквартальных территорий, 3 424 улицы и магистрали, 163 садов и парков и более 2 700 детских площадок.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что освещение на 9-й Советской улице теперь оборудовано по самым современным технологиям, а количество фонарей увеличилось в полтора раза.