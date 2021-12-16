На 9-ой Советской появилось новое современное освещение

Наружное освещение на 9-й Советской улице теперь оборудовано по самым современным технологиям, а количество фонарей увеличилось в полтора раза.

Ремонтные работы по освещению на 9-й Советской улице завершены, сообщает пресс-служба Смольного. Вместо устаревших натриевых ламп установлены 52 экономичных светодиодных светильника. Их срок использования составляет не менее 10 лет. Также неизолированный провод заменен на самонесущий изолированный. Работы проводились по заказу СПб ГБУ «Ленсвет».

Современное светотехническое оборудование долго не будет нуждаться в обслуживании.

В 2021 году также получили современное освещение улица Короленко, Ставропольская улица, 4-я, 7-я и 10-я Советские улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на внутриквартальной территории у метро «Беговая» установлено 272 светодиодных светильника на 232 опорах.