У метро «Беговая» в Петербурге появилось новое освещение

Для устройства линии электропередач на объекте у метро "Беговая" проложена кабельная линия протяженностью более 8 километров. Фото: https://pixabay.com

Для устройства линии электропередач на объекте у метро "Беговая" проложена кабельная линия протяженностью более 8 километров. Фото: https://pixabay.com

На внутриквартальной территории установлено 272 светодиодных светильника на 232 опорах.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 8 декабря.

Новые светильники появились на участке Приморского района, у метро «Беговая» между улицами Савушкина, Туристской и Приморским проспектом. Там располагаются детский сад, школа, а также детские и спортивные площадки.

Работы выполнялись по заказу СПб ГКУ «Управление заказчика», которым заведует Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Подключение вновь построенного освещения удалось осуществить СПб ГБУ «Ленсвет».

В данный момент улицы, парки, кварталы Приморского района, в том числе 178 детских и спортплощадок, освещают свыше 26 тысяч светильников.

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