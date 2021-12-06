В Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Чудо света»

В Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Чудо света»
Фестиваль "Чудо света". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге состоится фестиваль «Чудо света. Мероприятие пройдет 6 декабря. Его посвятят Александру Невскому, чей 800-летний юбилей отмечается в 2021 году, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Специалисты создали самую большую по протяженности проекцию — 1 244 м. Основой для панорамных световых картин и инсталляций будут стены Петропавловской крепости.

Напомним, что фестиваль «Чудо света» проходит в городе на Неве с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет VIII Международный культурный форум.

"чудо света" петропавловская крепость фестиваль


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины для непривитых
Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины для непривитых "Спутником V"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Чудо света»
Скончался музыкант группы «Сплин» Олег Эмиров
Появились подробности убийства двух россиянок на Кипре
Россиян предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
Рейс Петербург – Магнитогорск приземлился в Челябинске из-за нелетной погоды
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 7 млн рублей
Последний из грабителей, обчистивших ювелирный магазин в Петербурге в 2018 ...
На Оборонной улице сгорела «Газель»