В Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Чудо света»

В Петербурге состоится фестиваль «Чудо света. Мероприятие пройдет 6 декабря. Его посвятят Александру Невскому, чей 800-летний юбилей отмечается в 2021 году, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Специалисты создали самую большую по протяженности проекцию — 1 244 м. Основой для панорамных световых картин и инсталляций будут стены Петропавловской крепости.

Напомним, что фестиваль «Чудо света» проходит в городе на Неве с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет VIII Международный культурный форум.