Международный культурный форум пройдет в Петербурге в ноябре

Международный культурный форум пройдет в Петербурге в ноябре
Международный культурный форум вновь пройдет в Петербурге. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Северная столица примет восьмой по счету Международный культурный форум, организованный российским правительством, Минкультом и правительством Петербурга. Мероприятие состоится с 14 по 16 ноября.

В культурном форуме примут участие историки, артисты, работники музеев, а также другие специалисты. Помимо профессионалов и иностранных делегатов, посетить мероприятие смогут и жители Петербурга.

На мероприятии будет обсуждаться вопрос о судьбе исторического центра Петербурга, в частности — возможность частичного сноса культурных памятников архитектуры. Инициатором этого стал директор фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, являющийся правнуком известного архитектора.

Однако, по словам правнучки Шухова, автор такой идеи является самозванцем и не имеет родственных связей с ее предком. Эксперты из Петербурга также не слышали о его деятельности до момента его скандальной инициативы, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правнук знаменитого инженера предложил снести центр Петербурга.

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Международный культурный форум пройдет в Петербурге в ноябре
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