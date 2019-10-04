Правнук знаменитого инженера предложил снести центр Петербурга

Правнук знаменитого инженера предложил снести центр Петербурга
"Центр Петербурга начинает разваливаться, умирать и становиться "каким-то мертвым". Фото: unsplash

Председатель российского отделения Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, а также правнук известного инженера, Владимир Шухов предложил снести все исторические здания Петербурга и заменить их на новые, «из стекла и металла».

Обо всем Шухов рассказал в эфире «Телеканала Санкт-Петербург». Он считает, что центр Петербурга начинает разваливаться, умирать и становиться «каким-то мертвым». Следовательно, по его словам, город необходимо оживить новыми зданиями.

Шухов отметил, что реставрация зданий невыгодна. По его мнению, на сумму, затраченную на ремонт одного здания, можно построить пять новых домов такого же размера.

«Надо достаточно большой частью наследия, так называемого, пожертвовать. Снести», — считает Шухов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Смольном объявили конкурс на реконструкцию петербургского СКК.

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