В Смольном объявили конкурс на реконструкцию петербургского СКК

В Смольном объявили конкурс на реконструкцию петербургского СКК
Строительство старого СКК "Петербургский" продолжалось с 1970 по 1979 год.

Власти города объявили конкурс на проведение реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

У желающих принять участие есть 31 день на подачу заявки с момента официальной публикации документов по проведению конкурса. По истечении этого срока из претендентов сформируют список участников и городское правительство будет открыто к предложениям конкурсантов.

В проект реконструкции СКК «Петербургский» входит строительство современного многофункционального комплекса с ледовой ареной, передовым технологическим оснащением и возможностью проведения как спортивных, так и культурных мероприятий.

Масштаб СКК позволит принять до 20 тысяч человек на главной арене и до 300 человек на малой. Кроме того, рядом планируется создание парка отдыха.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о проведении конкурса на снос старого здания СКК.

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