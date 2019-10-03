В Смольном объявили конкурс на реконструкцию петербургского СКК

Строительство старого СКК "Петербургский" продолжалось с 1970 по 1979 год.

Строительство старого СКК "Петербургский" продолжалось с 1970 по 1979 год.

Власти города объявили конкурс на проведение реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

У желающих принять участие есть 31 день на подачу заявки с момента официальной публикации документов по проведению конкурса. По истечении этого срока из претендентов сформируют список участников и городское правительство будет открыто к предложениям конкурсантов.

В проект реконструкции СКК «Петербургский» входит строительство современного многофункционального комплекса с ледовой ареной, передовым технологическим оснащением и возможностью проведения как спортивных, так и культурных мероприятий.

Масштаб СКК позволит принять до 20 тысяч человек на главной арене и до 300 человек на малой. Кроме того, рядом планируется создание парка отдыха.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о проведении конкурса на снос старого здания СКК.