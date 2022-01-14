Петербуржец отсудил 400 тысяч рублей за разбитую наледью иномарку

Куйбышевский районный суд Петербурга встал на сторону местного жителя, который подал иск к коммунальщикам за разбитый наледью автомобиль.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что автомобилист подал в суд на Жилкомсервис №2 Центрального района. Иск связан с инцидентом, который произошел в феврале прошлого года в Мучном переулке. При очистке крыши дома на его автомобиль Audi Q7 свалился снег и лед. В результате была повреждена задняя часть иномарки. Произошедшее было подтверждено показаниями свидетелей и видеозаписью с камеры видеонаблюдения.

Экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта в 397,3 тысячи рублей.

Суд в итоге взыскал с ЖКС в пользу петербуржца полную сумму, потраченную на ремонт, а также 10,7 тысячи рублей судебных расходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбитые с крыши сосульки на Пушкинской улице разбили несколько автомобилей.