Сбитые с крыши сосульки на Пушкинской улице разбили несколько автомобилей

Сбитые с крыши сосульки на Пушкинской улице разбили несколько автомобилей
Сбитые сосульки повредили две машины. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Из-за уборки крыш от снега и сосулек в Петербурге вновь пострадали автомобили.

Петербуржцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло на Пушкинской улице, дом 11. Сегодня там проводилась чистка крыши от сосулек. Под домом были припаркованы несколько автомобилей, которые оказались в зоне падения снега и сосулек.

От сбитых с крыш льдин пострадали две легковушки: «Волга» и автомобиль такси «Рено Логан». У первого повреждено лобовое стекло, а второй остался без заднего стекла.

Сбитые сосульки повредили две машины. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На опубликованных кадрах видно, что коммунальщики оградили место, куда скидывали снег и наледь, специальной лентой. В этой зоне оказались и автомобили, но это, по всей видимости, не помешало провести уборку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет занялся петербургскими сосульками.

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Сбитые с крыши сосульки на Пушкинской улице разбили несколько автомобилей
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