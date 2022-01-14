Сбитые с крыши сосульки на Пушкинской улице разбили несколько автомобилей

Из-за уборки крыш от снега и сосулек в Петербурге вновь пострадали автомобили.

Петербуржцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло на Пушкинской улице, дом 11. Сегодня там проводилась чистка крыши от сосулек. Под домом были припаркованы несколько автомобилей, которые оказались в зоне падения снега и сосулек.

От сбитых с крыш льдин пострадали две легковушки: «Волга» и автомобиль такси «Рено Логан». У первого повреждено лобовое стекло, а второй остался без заднего стекла.

На опубликованных кадрах видно, что коммунальщики оградили место, куда скидывали снег и наледь, специальной лентой. В этой зоне оказались и автомобили, но это, по всей видимости, не помешало провести уборку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет занялся петербургскими сосульками.