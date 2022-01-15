Два человека пострадали в лобовом ДТП с ВАЗом и Mercedes на Типанова

Два человека пострадали в лобовом ДТП с ВАЗом и Mercedes на Типанова
ДТП на улице Типанова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На улице Типанова автомобиль пробил ограждение и вылетел на полосу встречного движения. Есть пострадавшие.

Дорожный инцидент случился вечером пятницы, 14 января. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, автомобиль ВАЗ-2112, двигаясь по улице Типанова в сторону проспекта Славы, задел ехавшую рядом машину, вылетел на встречную полосу, пробил ограждение и столкнулся с Mercedes. Кузов иномарки в результате столкновения сильно деформировался.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате лобового столкновения пассажирка ВАЗ и водитель Mercedes с закрытыми черепно-мозговыми травмами и многочисленными ушибами госпитализированы.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с троллейбусом на Московском проспекте пострадал подросток.

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