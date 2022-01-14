В ДТП с троллейбусом на Московском проспекте пострадал подросток

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и легкового автомобиля.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и региону, дорожный инцидент случился вечером 13 января на пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы. По предварительной информации, 46-летняя женщина, водитель троллейбуса, на регулируемом перекрестке при повороте налево протаранила двигавшуюся во встречном направлении прямо Toyota Corolla.

В результате аварии пострадала 16-летняя девушка. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Плуталова и Левашовского не смогли разъехаться две легковушки.