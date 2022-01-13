На пересечении Плуталова и Левашовского не смогли разъехаться две легковушки

На пересечении Плуталова и Левашовского не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился на пересечении улицы Плуталова с Левашовским проспектом. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 13 января, в Петроградском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на пересечении улицы Плуталова с Левашовским проспектом.

«Авария на пересечении Левашовского и Плуталова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной аварии – гололед или невнимательность водителей – не уточняется. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

авария дтп Петроградский район


 

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