Аналитик рассказал, как спасти свои деньги от скачков инфляции

Финансовый эксперт-аналитик Андрей Тарасов дал рекомендации инвесторам. Они могут помочь спасти деньги от инфляции.

Тарасов считает, что скачки инфляции, которая, возможно, начнет снижаться во второй половине 2022 года, денежные средства могут уберечь облигации с фиксированным доходом, сообщают РИА Новости.

Так, ОФЗ-26223 делают доходность к погашению порядка 9,48% годовых (до февраля 2024 года), ОФЗ-26227 — 9,52% (до июля 2024 года). Можно также выделить облигации АФК «Система» выпуска 12 (10,73% годовых до оферты в октябре 2024 года), «Уралкалия» выпуска 6 (10,46% до февраля 2024 года). Это доходность до вычета НДФЛ.

Также Андрей Тарасов предупредил о рисках, о которых не стоит забывать. На российский рынок в этом плане может повлиять геополитическая напряженность, а также большая волна кризиса в Турции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист назвал россиянам выгодные и надежные вложения денег.