Финансист назвал россиянам выгодные и надежные вложения денег

Финансист назвал россиянам выгодные и надежные вложения денег
Финансист рассказал об удачных вложениях. Фото: pixabay

Вкладывать, по словам специалиста, выгодно будет в недвижимость, доллары и золото.

Об этом сообщил старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин. Эксперт рассказал россиянам о выгодных вложениях, передает агентство «Прайм».

Так, Ганелин заявил, что недвижимость всегда считалась хорошей защитой от инфляции.За последние десять лет стоимость недвижимости росла на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция.

Эксперт заявил, что есть еще вариант найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой. Получение гарантированной доходности могло бы привлечь россиян. Также можно обратить внимание на облигации и акции тем, кто может позволить себе немного риска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой.

доллары золото недвижимость Россия финансист


 

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