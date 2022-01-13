Финансист назвал россиянам выгодные и надежные вложения денег

Вкладывать, по словам специалиста, выгодно будет в недвижимость, доллары и золото.

Об этом сообщил старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин. Эксперт рассказал россиянам о выгодных вложениях, передает агентство «Прайм».

Так, Ганелин заявил, что недвижимость всегда считалась хорошей защитой от инфляции.За последние десять лет стоимость недвижимости росла на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция.

Эксперт заявил, что есть еще вариант найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой. Получение гарантированной доходности могло бы привлечь россиян. Также можно обратить внимание на облигации и акции тем, кто может позволить себе немного риска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой.