Финансист посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой

По отношению к евро доллар подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергокризиса. Фото: pixabay

По отношению к евро доллар подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергокризиса. Фото: pixabay

Отечественная валюта на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабела с ноября, когда у нее получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США. Об этом рассказал заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Эксперт назвал факторы, благодаря которым стоит приобрести после новогодних праздников валюту развитых стран, в том числе — доллар и евро.

По его словам, до 11 февраля ( в этот день пройдет заседание ЦБ) серьезного укрепления рубля ждать не стоит.

Он отметил, что локальная и мировая инфляция продолжают расти.

«Нефть сорта Brent упала с максимальных значений 2021 года в 85$ за баррель и торгуется на уровне 71$. На последнем заседании 17 декабря ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставка на 100 б.п. до 8,5% годовых. Однако рубль слабо отреагировал на это столь значительное повышение — в начале укрепившись, он упал до 74 рублей за доллар. Можно предположить, что рынок был готов к повышению ключевой ставки», — рассказал он агентству «Прайм».

К концу года и в праздничные дни уровень расходов домохозяйств растет, поэтому покупать большие объёмы валюты в такое время нецелесообразно.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказала, что доллар начал укрепляться к остальным наиболее сильным валютам мира.

Он отметил, что по отношению к евро доллар подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергокризиса.

Эксперты считают, что лучшими вариантами для сбережений на ближайшие несколько месяцев являются доллар и евро, однако небольшую часть накоплений все же лучше держать в рублях, если в них внезапно возникнет необходимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца. В этот период происходят налоговые выплаты у российских компаний, что и приводит к стабилизации рубля.