Названы секреты обмена валюты с наибольшей выгодой

Для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое.

Как сообщает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в интервью агентству «Прайм», рубль обычно укрепляется в конце месяца. В этот период происходят налоговые выплаты у российских компаний, что и приводит к стабилизации рубля. Поэтому следует покупать валюту раз в месяц или немного чаще.

Кроме этого, эксперт предостерегает от покупки валюты на всю сумму. Данный азарт может привести к потерям, а также оставить человека без средств, которые могут понадобиться.

Для покупки можно использовать не только обменники, но и биржу. Такой способ подойдет для тех, кто совершает регулярные и крупные покупки. Для небольших операций с валютой стоит воспользоваться банками

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России начал действовать налог на вклады свыше 1 млн рублей.