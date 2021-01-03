Названы секреты обмена валюты с наибольшей выгодой

Названы секреты обмена валюты с наибольшей выгодой
При покупке валюты стоит учитывать множество факторов. Фото: Pixabay

Для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое.

Как сообщает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в интервью агентству «Прайм», рубль обычно укрепляется в конце месяца. В этот период происходят налоговые выплаты у российских компаний, что и приводит к стабилизации рубля. Поэтому следует покупать валюту раз в месяц или немного чаще.

Кроме этого, эксперт предостерегает от покупки валюты на всю сумму. Данный азарт может привести к потерям, а также оставить человека без средств, которые могут понадобиться.

Для покупки можно использовать не только обменники, но и биржу. Такой способ подойдет для тех, кто совершает регулярные и крупные покупки. Для небольших операций с валютой стоит воспользоваться банками

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России начал действовать налог на вклады свыше 1 млн рублей.

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