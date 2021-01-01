В России начал действовать налог на вклады свыше 1 млн рублей

Налог на вклады свыше 1 млн рублей начнет удерживаться с 2022 года. Фото: pixabay

Налог на вклады свыше 1 млн рублей начнет удерживаться с 2022 года. Фото: pixabay

С 1 января в России начал действовать закон о налогообложении процентов по банковским вкладам граждан свыше 1 млн рублей.

Налогом на доходу будут облагаться только та часть процентов по вкладам физических лиц, которая не превышает доход в размере ключевой ставки Центробанка России с 1 млн рублей. При этом берется ставка ЦБ на начало налогового периода. Таким образом, при действующей на 1 января ставке ЦБ на уровне 4,25% годовых под налог попадает процентный доход, превышающий 42,5 тыс. рублей.

Как уточняет Минфин, проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом.

Налог на вклады свыше 1 млн рублей начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 января в России вступили в силу новые требования к разведению костров.