С 1 января в России вступили в силу новые требования к разведению костров

Теперь при разведении костров на дачных участках необходимо соблюдать расстояние не менее пяти метров до любых построек. Фото: pixabay

Теперь при разведении костров на дачных участках необходимо соблюдать расстояние не менее пяти метров до любых построек. Фото: pixabay

С 1 января россияне должны соблюдать новые меры противопожарной безопасности. Требования распространяются на разведение костров, мангалов и сжигание сухих листьев.

Теперь при разведении костров на дачных участках необходимо соблюдать расстояние не менее пяти метров до любых построек. Выдерживать расстояние нужно и при разведении огня для приготовления шашлыка.

Для сжиганиях сухой травы или листьев нужно учитывать требования к организации места для разведения огня. Костер нужно разводить в яме до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см. Также для этого можно использовать неповрежденную металлическую емкость объемом не более 1 куб.м, которую можно целиком накрыть крышкой.

Яма для огня должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от построек и не менее чем в 100 метрах от хвойного леса и отдельно растущих хвойных деревьев и в 30 метрах — от лиственного леса или отдельных деревьев. После кострище нужно засыпать землей или залить водой.

Кроме того, костры нельзя разводить на торфяных почвах и при скорости ветра более 5 м/с.

За нарушение новых правил россиянам грозит штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 января в России разрешается законно работать на удаленке.