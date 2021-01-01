С 1 января в России разрешается законно работать на удаленке

В России вступил в силу закон об удаленной работе. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В России вступил в силу закон об удаленной работе. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В России 1 января вступил в силу закон, регулирующий работу в удаленном формате. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон вводит три вида дистанционной работы. Первый — обычная удаленная работа — предусматривает выполнение работником своих обязанностей постоянно вне территории работодателя. Второй вид предполагает аналогичные условия, но временные. Третий вариант позволяет сотруднику сочетать работу в офисе и удаленно

Сотрудник может перейти на удаленную работу по согласованию с работодателем. Согласие на перевод на дистанционку не требуется в случае ЧС.

Кроме того, работник может общаться с работодателем только в рабочее время, а выполняемая сверх графика работа должна оплачиваться как сверхурочная. Также закон обязывает работодателя обеспечить сотрудника всеми техническими средствами, необходимыми для выполнения работы. Если обязанности работника при переходе на удаленку остаются прежними, то за ним закрепляется размер заработной платы. Работодатель может уволить сотрудника, если тот два дня не выходил на связь.

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