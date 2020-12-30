В России приняли закон о лишении свободы за клевету в интернете

Президент России Владимир Путин подписал постановление об усилении ответственности за клевету в интернете. Теперь нарушителей могут отправлять в тюрьму на реальный срок.

Документ закона появился на официальном сайте правовой информации в среду, 30 декабря.

Таким образом, теперь нарушителям грозят более жесткие наказания. Например, штраф в размере до миллиона рублей или в размере одной зарплаты на протяжении года. Кроме этого, нарушителей могут отправить в колонию на два года или назначить обязательные работы на срок до 240 часов.

Такое же наказание светит тем, кто совершил клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Самое серьезное наказание касается клеветы сексуального характера – 5 лет лишения свободы. Также может быть выписан штраф в размере 5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ.