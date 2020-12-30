Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ

В России появился закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Теперь зарубежные крупные площадки в России могут попасть под ограничения. Например, это может коснуться Twitter, Facebook и YouTube. Их могут по закону блокировать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Кроме этого, в санкции еще входят штрафы и замедление трафика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Таким образом, Генпрокурор после согласия с Министерством иностранных дел может присваивать нарушителю статус допускающего дискриминацию российских СМИ. А вот, если платформа решит отказаться от цензуры, то она должна проинформировать об этом Роскомнадзор. И тогда снова Генпрокурор после согласования с МИД отменит санкции.

Что касается штрафов, то за цензуру они могут составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин подписал закон, разрешающий полицейским доставлять пьяных в вытрезвители.