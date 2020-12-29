Путин подписал закон, разрешающий полицейским доставлять пьяных в вытрезвители

Президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, полицейские вправе доставлять в вытрезвители обнаруженных в общественных местах пьяных, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Регионы смогут создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, правила работы будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.

Ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысяч рублей, каждый регион будет устанавливать цену самостоятельно. Напомним, вытрезвители в России устранили еще восемь лет назад в ходе реформы МВД. Долгое время нетрезвыми пациентами занимались больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авторы поправок отмечают, что сейчас вытрезвители не могут в должной мере помогать россиянам, страдающим от пагубных зависимостей, так как их помощь нельзя отнести к мерам социальной поддержки.