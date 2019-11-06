В России снова появятся вытрезвители

Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

Об этом стало известно 5 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости. Авторы поправок отмечают, что сейчас вытрезвители не могут в должной мере помогать россиянам, страдающим от пагубных зависимостей, так как их помощь нельзя отнести к мерам социальной поддержки. Также непонятно, к каким ведомствам они принадлежат – ситуацию предложили исправить, а в Госдуме эту идею одобрили.

По предварительным данным, россияне, попадающие в вытрезвители, будут лечиться за свой счет. Медицинское вмешательство хотят производить без согласия пациента.

Напоминаем, что вытрезвители в России ликвидировали еще восемь лет назад в ходе реформы МВД. Долгое время пьяными пациентами занимались больницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме поддержали инициативу Петербурга по ограничению времени рекламы в кино. Депутаты согласны с тем, что реклама перед началом сеанса, порой занимающая 20-25 минут, является несправедливостью по отношению к зрителю.