В Госдуме поддержали инициативу Петербурга по ограничению времени рекламы в кино

Депутаты согласны с тем, что реклама перед началом сеанса, порой занимающая 20-25 минут, является несправедливостью по отношению к зрителю.

С комментарием о том, что продолжительность блока рекламы необходимо сократить до десяти минут, выступил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он сообщил об этом агентству городских новостей «Москва». По мнению депутата, особенно трудно выдержать такой объем рекламы детям, для которых сеансы становятся не праздником, а «мучением».

Первоначально предложение по ограничению рекламы в кино выдвинул петербургский парламентарий Денис Четырбок. На эту идею депутата натолкнул поход на «Джокера», где реклама перед началом сеанса длилась около получаса.

Отметим, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о комментарии кинокритики Станислава Ростоцкого по поводу предложения Четырбока. Критик отмечает, что для начала необходимо разобраться, что стоит за растущим количеством рекламных роликов: только меркантильный интерес или же они позволяют посетителям смотреть больше кинокартин.