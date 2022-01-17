В Лужском районе 29-летний мужчина признался полиции в связи с подростком

15-летняя девушка, с которой мужчина вступил в интимную связь, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 января, вечером, в полицию обратилась женщина, находящаяся в декретном отпуске. Она заявила, что знакомый ей неработающий 29-летний мужчина в период с августа по декабря прошлого года в своей квартире по обоюдному согласию вступил в половое сношение с находившейся в гостях ее 15-летней дочерью.

Отмечается, что семья девочки не полная, она состоит на учете в ОДН.

Мужчина, которого обвиняет заявительница, дал явку с повинной, его отпустили под обязательство. Ранее 29-летний гражданин уже привлекался к уголовной отвественности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант упрашивал девочек-подростков присылать свои интимные снимки.