Мигрант упрашивал девочек-подростков присылать свои интимные снимки

Безработного гражданина Узбекистана задержали. От его действий могли пострадать, как минимум, два подростка.

О вымогательстве интимных фотографий у детей в Петербурге сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Свое злодеяние 25-летний мужчина мог совершать с помощью социальной сети «ВКонтакте».

Накануне в полицию обратился мужчина. Он заявил, что его 14-летняя дочь общалась в Сети с неизвестным. Некий мужчина с 4 декабря 2021 года по 7 января 2022 года упрашивал ребенка прислать ему неприличные фотографии.

Кроме этого, есть еще одна жертва уроженца Узбекистана — 13-летняя петербурженка. К оперативникам обратилась мать девочки. Развратник переписывался с пострадавшей с ноября по конец декабря 2021 года.

В отношении мигранта завели административный протокол по статье Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Полиция сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.