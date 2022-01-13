Принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней

Принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней
Принц Эндрю. Фото: скриншот Instagram

Вирджиния Джуффре рассказала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, у нее и принца Эндрю была интимная близость.

В гражданский суд Соединённых Штатов Америки Вирджиния Джуффре подала иск сыну Елизаветы II. Сам 61-летний принц Эндрю заявляет, что не вступал с девушкой в сексуальную связь, когда той было 17 лет. Об этом сообщает издание «BBC».

Вирджиния Джуфре обвинила герцога Йоркского в том, что в 2001 году он против ее воли, зная, что девушке 17 лет, три раза вступал с ней в связь. Дело против принца Эндрю будет рассмотрено в суде Америки во второй половине этого года. «Защита» принца Эндрю уже подтвердила, что сын Елизаветы II получил исковое заявление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалая девочка из Америки нарядилась в королеву и получила письмо из Букингемского дворца.

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