Годовалая девочка из Америки нарядилась в королеву и получила письмо из Букингемского дворца

Годовалая девочка по имени Джелайн Сазерленд из Америки повторила образ британской королевы. Оказалась, что мама малышки – большая поклонница королевской семьи.

Наряд для Хэллоуина Джелайн явно отличался от остальных. Маленькую и улыбчивую англичанку одели по образу королевы Великобритании Елизаветы II. Двубортное пальто со шляпкой в тон, белый парик и жемчуг на шее — сходство с оригиналом было безупречным. Ребенок с радостью позировал на снимках, держа в руках миниатюрный аксессуар в виде сумки.

На некоторых фото также присутствовали семейные корги, они сидели по обе стороны от маленькой хозяйки. Вполне возможно, что именно наличие двух питомцев натолкнуло маму Джейлайн на идею фотосессии. Родитель отправила снимки в Букингемский дворец, но вероятность того, что письмо дойдет до адресата, по ее мнению, была крайне мала.

Как сообщает The Sun, женщина подчеркнула, что всегда была поклонницей королевской семьи и решила попробовать привлечь внимание Ее Величества таким способом. И все оказалось не зря — из дворца все же пришло письмо, подписанное самой королевой.

В письме отмечалось, что Елизавета II с удовольствием посмотрела снимки и оценила задумку.

Напоминаем, что королева славится своим крепким здоровьем – далеко не каждый в таком преклонном возрасте ведет настолько активный образ жизни. Елизавета II не только участвует в общественной жизни, работает и много гуляет. Жаль только, что королева порой халатно относится к своему самочувствию – в 2019 году она отказывалась от необходимой ей операции на колени, а в 2021, после смерти мужа, практически сразу вернулась к делам, не предаваясь долгой скорби.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что королева Великобритании Елизавета II посетила церемонию двойного крещения своих правнуков в Виндзоре, несмотря на свои проблемы со спиной. Церемонию устроили для сына принцессы Эжени Августа Филиппа и сына Зары Тиндалл Лукаса Филиппа. Крещение провели в узком кругу лиц, его также посетили принц Эндрю, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин.

В ноябре 2021 года 95-летняя Елизавета II потянула спину. В результате травмы она была вынуждена отменить участие в церемониях в рамках Дня поминовения (Дня памяти павших). Однако уже спустя три дня королева Великобритании вернулась к работе.