Елизавета II приняла участие в крещении правнуков в Виндзоре

Елизавета II приняла участие в крещении правнуков в Виндзоре
Глава королевской семьи посетила церемонию, несмотря на свои проблемы со спиной. Фото: скриншот Instagram

Королева Великобритании Елизавета II посетила церемонию двойного крещения своих правнуков в Виндзоре.

Как сообщает The Sun, крестины двух правнуков британской королевы прошли в Большом Виндзорском парке. Церемонию устроили для сына принцессы Эжени Августа Филиппа и сына Зары Тиндалл Лукаса Филиппа. Глава королевской семьи посетила церемонию, несмотря на свои проблемы со спиной. Крещение провели в узком кругу лиц, его также посетили принц Эндрю, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елизавета II вернулась к работе после травмы спины. На прошлой неделе 95-летняя Елизавета II отменила участие в церемониях в рамках Дня поминовения (Дня памяти павших), поскольку потянула спину.

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