Елизавета II вернулась к работе после травмы спины

Елизавета II вернулась к работе после травмы спины
Королева Великобритании вернулась к работе. Фото: скриншот instagram

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих служебных обязанностей после травмы спины.

Об этом стало известно сегодня, 17 ноября. В минувшее воскресенье 95-летняя Елизавета II отменила участие в церемониях в рамках Дня поминовения (Дня памяти павших), так как потянула спину.

Как сообщили «РИА Новости», спустя три дня королева Великобритании вернулась к работе.

Напоминаем, что королева славится своим крепким здоровьем – далеко не каждый в таком преклонном возрасте ведет настолько активный образ жизни. Елизавета II не только участвует в общественной жизни, работает и много гуляет. Жаль только, что королева порой халатно относится к своему самочувствию – в 2019 году она отказывалась от необходимой ей операции на колени, а в 2021, после смерти мужа, практически сразу вернулась к делам, не предаваясь долгой скорби.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 20 октября Елизавета II была госпитализирована в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне.

елизавета II


 

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