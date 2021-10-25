13 аудиенций, 7 мероприятий и 900 миль: Елизавета II была слишком активна

Планы королевы Великобритании Елизаветы II ожидают серьезной корректировки после перенесенной госпитализации. Параллельно разгорается скандал по поводу того, что Букингемский дворец вводит страну в заблуждение относительно здоровья монарха. Обо всем по порядку.

На прошлой неделе, 20 октября, 95-летняя Елизавета II была госпитализирована в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне и осталась там на ночь для обследований. СМИ эта информация стала известна только в четверг и только благодаря «утечке». Только после этого Дворец опубликовал официальный релиз.

Как рассказывала Gazeta.spb.ru, состояние здоровья королевы вызывает опасение у команды личных медиков и у подданных британской короны.

Придворные королевы подверглись обширной критике за то, что они скрыли такую общественно важную информацию. Об этом пишет портал dailymail.co.uk. Пресс-службу королевы призывают к большей прозрачности, если монарху потребуется дальнейшее лечение в больнице.

В ответ во дворце рассказали, что список ежедневных встреч и визитов королевы будет существенно скорректирован. По информации Букингемского дворца, она провела 13 отдельных аудиенций или встреч, посетила 7 крупных мероприятий и проехала почти 900 миль с 1 октября.

Вдобавок каждый день она по-прежнему читает правительственные газеты, доставленные ей в красных коробках. Также у нее длинный список частных встреч.

Предполагается, что сейчас составляется «основной» список ключевых событий для королевы. В них останутся посещение саммита ООН по изменению климата и празднование платинового юбилея в июне 2022 года.

Известно, что Елизавета отказалась от длительных путешествий еще в 2013 году. За рубежом ее представляют дети и внуки. Пришлось пойти также на нарушение протокола и традиций государства – высокие государственные награды и рыцарские титулы раздавали другие высокопоставленные члены королевской семьи.

Также ранее в британских СМИ появилась информация о том, что теперь королеву на публичных мероприятиях будет сопровождать один из ее детей или внуков.