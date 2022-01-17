«Богатые становятся богаче, но остальные беднеют»: 10 миллиардеров вдвое увеличили состояние

Коронавирусная инфекция принесла некоторым людям положительный прирост. За время пандемии десять самых богатых человек в мире подняли свое состояние в два раза.

Суммы выросли с $700 млрд до $1,5 трлн. При этом скорость, с которой росли сбережения, — $1,3 млрд в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, который был опубликован в понедельник, 17 января. организация занимается помощью населению самых бедных стран мира.

В журнале Forbes указывается, что среди десяти человек, поднявших свое состояние, находится глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно. Также увеличили свои бюджетные средства основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и основатель компании в области компьютерных технологий Oracle Ларри Эллисон.

Не остались в стороне и основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также бывший генеральный директор компании Microsoft и ее крупнейший после Гейтса акционер Стивен Балмер. Замыкает десятку богатейших людей мира глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Пока одни и без того богатые люди улучшают свое материальное состояние, другие оказываются в крайне тяжелом положении. По результатам отчета Oxfam «Неравенство убивает» выяснилось, что за аналогичный период снизились доходы 99% человечества, при этом более 160 млн человек оказались за чертой бедности. Постоянное снижение доходов бедных слоев населения Земли каждый год влечет за собой гибель примерно 21 тысячи человек.

Отчет был предоставлен в связи с виртуальной дискуссией, которая проводилась Всемирным экономическим форумом. Мероприятие было посвящено актуальным проблемам в мире на сегодняшний день.

Глава Oxfam UK Дэнни Шрискандараджа заявил, что во время пандемии по каким-то причинам появляются все новые миллиардеры, и одновременно с этим почти все остальное население оказывается в положении, которое ухудшается из года в год. Из-за локдаунов людям стало еще тяжелее, также влияют и сокращение международной торговли и международного туризма.

Исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бучер отметила, что если упомянутые десять самых богатых людей потеряют 99,999% своего состояния, они все равно останутся богаче 99% людей на Земле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что многие миллиардеры в США значительно увеличили свое состояние за период пандемии коронавируса, несмотря на ущерб, который понесла экономика.