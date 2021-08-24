Миллиардеры в США за пандемию разбогатели на 1,8 трлн долларов

Американские миллиардеры за последние 17 месяцев в совокупности разбогатели на 1,8 трнл долларов, то есть на 62%. Фото: Pixabay

Американские миллиардеры за последние 17 месяцев в совокупности разбогатели на 1,8 трнл долларов, то есть на 62%. Фото: Pixabay

Многие миллиардеры в Соединенных Штатах значительно увеличили свое состояние за период пандемии коронавируса, несмотря на ущерб, который понесла экономика.

Об этом говорится в докладе вашингтонской неправительственной организации Institute for Policy Studies.

Американские миллиардеры за последние 17 месяцев в совокупности разбогатели на 1,8 трнл долларов, то есть на 62%. Перед началом пандемии, в марте 2020 года их состояние оценивалось на 3 трлн долларов. На тот момент миллиардеров в США насчитывалось 614 человек, к настоящему моменту их число выросло до 708.

Также в докладе говорится, что основатель Amazon Джефф Безос за пандемию стал богаче на 75 млрд долларов. Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск — на 150,8 млрд долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс заработал 32,6 млрд долларов, а глава Facebook Марк Цукерберг — 74,2 млрд долларов.

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