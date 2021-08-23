Путин: Россия лучше других стран прошла пандемию COVID

Путин: Россия лучше других стран прошла пандемию COVID
Владимир Путин прокомментировал состояние российской экономики. Фото: сайт Кремля

Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, страна практически восстановила докризисный уровень экономики.

Как сообщил ТАСС, российский лидер подчеркнул, что большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство постаралось предпринять все меры, что снизить негативное влияние пандемии на экономику. По мнению президент РФ, многое также зависит граждан и от того, насколько активно они прививаются от коронавирусной инфекции.

владимир путин экономика


 

Новости партнеров
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Петербуржцы засняли полицейских,
Петербуржцы засняли полицейских, "охраняющих тело" под Володарским мостом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина с ребенком наткнулись на скелет в спортивном костюме в Комарово
В Гатчине ссора в баре закончилась огнестрельными
На Ленинском проспекте «Форд» сбил трех пешеходов
Прохожий попал под обстрел безработного жителя на Серпуховской
В Красносельском районе мужчина домогался 6-летней девочки
Петербуржцы стоят в 4-балльных пробках утром во вторник
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Путин: Россия лучше других стран прошла пандемию COVID