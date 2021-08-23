Путин: Россия лучше других стран прошла пандемию COVID

Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, страна практически восстановила докризисный уровень экономики.

Как сообщил ТАСС, российский лидер подчеркнул, что большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство постаралось предпринять все меры, что снизить негативное влияние пандемии на экономику. По мнению президент РФ, многое также зависит граждан и от того, насколько активно они прививаются от коронавирусной инфекции.