Путин считает, что экономика России почти восстановилась

Он убежден, что этому поспособствовали меры, предпринятые правительством.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика практически полностью восстановилась после пандемии коронавируса. Таким мнением он поделился сегодня, 16 июля, на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Политик отметил, что правительство постаралось предпринять все меры, что снизить негативное влияние пандемии на экономику и этого добиться удалось. Путин также добавил, что многое также зависит россиян и от того, насколько активно они прививаются от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали новые цены на вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V». Предельная стоимость однокомпонентной вакцины стоит 342,36 рубля, а двухкомпонентной – 866,81 рубля. Цены указана без НДС за дозу.