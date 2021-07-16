Путин считает, что экономика России почти восстановилась

Путин считает, что экономика России почти восстановилась
Путин заявил о вкладе россиян в восстановлении экономики страны. Фото: kremlin.ru

Он убежден, что этому поспособствовали меры, предпринятые правительством.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика практически полностью восстановилась после пандемии коронавируса. Таким мнением он поделился сегодня, 16 июля, на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Политик отметил, что правительство постаралось предпринять все меры, что снизить негативное влияние пандемии на экономику и этого добиться удалось. Путин также добавил, что многое также зависит россиян и от того, насколько активно они прививаются от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали новые цены на вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V». Предельная стоимость однокомпонентной вакцины стоит 342,36 рубля, а двухкомпонентной – 866,81 рубля. Цены указана без НДС за дозу.

владимир путин пандемия экономика


 

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