В России зарегистрировали новые цены на вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V»

В России зарегистрировали новые цены на вакцины &#171;Спутник Лайт&#187; и &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Двухкомпонентная доза «Спутника V» обходится в 866 рублей без НДС.

Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала новые цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V». Стоимость 50 доз первого препарата равна 17118 рублей, а стоимость 100 доз второго составляет 43340 рублей. Об этом сообщает РИА Новости сегодня, 16 июля.

Предельная стоимость однокомпонентной вакцины стоит 342,36 рубля, а двухкомпонентной – 866,81 рубля. Цены указана без НДС за дозу. Напоминаем, что в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, опасен ли большой перерыв между прививками от COVID-19.

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