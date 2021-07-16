В России зарегистрировали новые цены на вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V»

Двухкомпонентная доза «Спутника V» обходится в 866 рублей без НДС.

Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала новые цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V». Стоимость 50 доз первого препарата равна 17118 рублей, а стоимость 100 доз второго составляет 43340 рублей. Об этом сообщает РИА Новости сегодня, 16 июля.

Предельная стоимость однокомпонентной вакцины стоит 342,36 рубля, а двухкомпонентной – 866,81 рубля. Цены указана без НДС за дозу. Напоминаем, что в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.

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