Врач объяснил, опасен ли большой перерыв между прививками от COVID-19

Топузов отметил, что из-за пропуска прививки или увеличения интервала поствакциональный иммунитет снижаться не будет. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Топузов отметил, что из-за пропуска прививки или увеличения интервала поствакциональный иммунитет снижаться не будет. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Петербургский врач рассказал, какие последствия могут быть из-за увеличения интервала между прививками от коронавируса.

Заведующий отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов напомнил, что между первой и второй прививкой от коронавируса нужно соблюдать интервал не больше 6 недель. Если соблюдать этот график, то иммунитет сформируется правильно и будет бороться с ковидом.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» специалист заявил о важности соблюдения сроков между двумя вакцинами. Топузов отметил, что из-за пропуска прививки или увеличения интервала поствакциональный иммунитет снижаться не будет. Есть всего один недостаток — защита от ковида сформируется позже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинированные от коронавируса могут оставаться заразными.