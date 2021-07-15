Вакцинированные от коронавируса могут оставаться заразными

Вакцинированные от коронавируса могут оставаться заразными
Так речь идет о статистике Израиля. Фото: pixabay.com

Удастся ли после прививки от COVID-19 избавиться от «носительства» коронавируса, все еще спорно. Об этом заявила врач Лейла Намазова-Баранова.

Есть научные исследования, свидетельствующие о том, что после прививки не удается полностью избавиться от носительства, отметила врач. Так речь идет о статистике Израиля. В стране есть исследования, подтверждающие слова академика. Об этом сообщает «Российской газета».

Также врач отметила, что при прививки больше 60% населения вопрос носительства и возможной передачи COVID-19 исчезнет сам собой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство российских бизнесменов заявили, что готовы к новому локдауну из-за пандемии COVID-19. Более половины предпринимателей ждут к новому введению ограничений, а более 60% респондентов отметили, что готовы к ним.

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