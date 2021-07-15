Больше половины предпринимателей заявили о готовности к локдауну

Больше половины предпринимателей заявили о готовности к локдауну
Около 20% процентов опрошенных уверены, что избежать потерь для бизнеса при таком раскладе не получится. Фото: МегаФон.
Большинство российских бизнесменов заявили, что готовы к новому локдауну из-за пандемии COVID-19.
Более половины предпринимателей ждут к новому введению ограничений, а более 60% респондентов отметили, что готовы к ним. Около 1/4 опрошенных обратили внимание на то, что могут работать дистанционно без ущерба для организации. Об этом сообщают РИА «Новости».
Еще около 10% бизнесменов утверждают, их компании могут работать так около полугода. Около 30% процентов считают, что продержатся так только несколько месяцев, а 1/5 — всего пару недель. Около 20% процентов опрошенных уверены, что избежать потерь для бизнеса при таком раскладе не получится.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге принимают заявки на вакцинацию трудовых мигрантов. Пока что непонятно, сколько будет стоить прививка от коронавируса для иностранцев.

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