В Петербурге принимают заявки на вакцинацию трудовых мигрантов

В Петербурге принимают заявки на вакцинацию трудовых мигрантов
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пока что непонятно, сколько будет стоить прививка от коронавируса для иностранцев.

В Санкт-Петербурге стартовал сбор заявок от работодателей по количеству иностранных сотрудников, которые хотят сделать прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает городской комитет по развитию туризма.

Известно, что подать заявку можно до 20 июля. После этого власти согласуют график вакцинации с прикреплением организаций к пунктам вакцинации по территориальному признаку. Стоимость процедуры пока что просчитывается.

Для подготовки к вакцинации мигрантов Смольный запросил дополнительные 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Напоминаем, что о необходимо прививать иностранцев заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, где в Петербурге привиться «КовиВаком». Последняя партия «КовиВака», которую доставили в Петербург, включала 8 580 комплектов доз. Их распределили по 45 прививочным пунктам.

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