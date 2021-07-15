Дефицитная вакцина: где в Петербурге привиться «КовиВаком»

Вакциной «КовиВак», за которой охотятся россияне, в Петербурге можно привиться не в каждом пункте. Препарат поступает в Северную столицу небольшими партиями.

В четверг, 15 июля, комитет по здравоохранению опубликовал адреса 45 пунктов, в которых можно сделать прививку препаратом «КовиВак», разработанным ФГБНУ им. М.П.Чумакова.

Последняя партия «КовиВака», которую доставили в Петербург, включала 8 580 комплектов доз. Их распределили по 45 прививочным пунктам. Ознакомиться с ними можно на карте.

Отметим, петербуржцы то и дело сообщают о нехватке вакцины. В июне горожане жаловались на то, что невозможно было даже записаться на вакцинацию этим препаратом.

Ранее врач Максим Терский объяснял популярность препарата. По его мнению, секрет в том, что одной процедуры вакцинирования уже якобы достаточно для формирования иммунитета. Кроме того, отмечал он, «КовиВак» производится относительно в небольших объемах.

Главное отличие «КовиВака» от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» в том, что он содержит полноценный уничтоженный вирус, а не его часть. Некоторые исследователи полагают, что такой состав вакцины лучше формирует иммунитет. В прошлом, вакцины, которые создавались по такой методике, помогли победить чуму и холеру.

Кроме того, в центре им. Чумакова заявили, что вакцина «КовиВак» доказала свою эффективность против индийского штамма коронавируса «Дельта». Этот штамм захватил уже более 100 стран.

Как уточнял центра Айдар Ишмухаметов, специалисты провели исследования, в результате которых была доказана эффективность препарата. Его создатели также уверяют, что у большинства вакцинированных не бывает никаких побочных эффектов.