В Петербурге не осталось вакцины «КовиВак»

В Петербурге не осталось вакцины «КовиВак»
"КовиВак". Фото: скриншот видео

Препарата не нашлось ни в одной больнице Северной столицы.

В Санкт-Петербурге не осталось ни одной вакцины от коронавируса «КовиВак». Такой информацией поделились в Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом «122», пишет «Мойка78».

Известно, что у петербуржцев до сих пор нет возможности записаться на вакцинацию «КовиВаком», так как препарат нет в наличии ни в одной из больниц. О временной приостановке записи на прививку «КовиВаком» стало известно еще 23 июня, но до сих пор дефицит не был восполнен.

Власти также отмечали, что на данный момент есть «Спутник V» — его должно хватить на ближайшие две недели. Новости о поставках пока что отсутствуют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали о сроках ревакцинации от коронавируса.

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