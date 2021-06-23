В Петербурге временно отсутствует запись на вакцину «Ковивак»

В Петербурге временно отсутствует запись на вакцину «Ковивак»
"КовиВак". Фото: скриншот видео

Для горожан доступны другие препараты.

В Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «Ковивак». Оставшегося количества препаратов достаточно, чтобы привить тех, кто успел встать в очередь. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Вакцина «Гам-Ковид-Вак» доступна во всех пунктах, вакцина «Эпиваккорона» — в пунктах по адресам, опубликованным на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцину «Ковивак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь»,

— говорится в сообщении.

Пока непонятно, когда в город привезут новые дозы «Ковивака». Тем временем прививку от коронавируса в городе сделали почти 812 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге свободны чуть больше 10% инфекционных коек.

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