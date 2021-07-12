Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной «КовиВак»

Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной &#171;КовиВак&#187;
Также приходится искать ее, потому что вакцины произведено очень мало, отметил врач Терский. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.
Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной «КовиВак».
Секрет популярности вакцины «КовиВак» в тем, что одной процедуры вакцинирования уже якобы достаточно для завершения вакцинации. Об этом заявил врач Максим Терский.
Также приходится искать ее, потому что вакцины произведено очень мало, отметил Терский. Об этом сообщает РИА «Новости».
Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то, так как вакцина находится еще в процессе клинических испытаний, уверен эксперт.
Терский советует всем делать прививки, потому что это «гарант иммунитета».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Таиланде медсестра, сделавшая прививку, умерла от COVID-19. Известно, что женщина успела получить обе дозы препарата. Ее коллеги рассказывают, что медсестра заразилась от пациента во время работы.
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