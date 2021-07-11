В Таиланде медсестра, сделавшая прививку, умерла от COVID-19

В Таиланде медсестра, сделавшая прививку, умерла от COVID-19
Женщина умерла после двух доз препарата. Фото: pixabay

Женщина прививалась вакциной Sinovac.

В Таиланде медсестра, сделавшая прививку Sinovac, заразилась коронавирусом и умерла. Об этом сообщают РИА Новости сегодня, 11 июля.

Известно, что женщина успела получить обе дозы препарата. Ее коллеги рассказывают, что медсестра заразилась от пациента во время работы в отделении интенсивной терапии. У нее сразу развились легочные осложнения, а спустя пять дней она умерла. В Таиланде отмечают, что подобных случаев пока что не было – обычно привитые если и заражались, то болели в легкой форме.

Ранее в gazeta.spb.ry сообщалось, что за сутки вакцину от коронавируса сделали шесть тысяч жителей Ленобласти. Уточняется, что аппаратами ИВЛ оборудовано 446 коек. Пока из них заняты 48.

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В Таиланде медсестра, сделавшая прививку, умерла от COVID-19