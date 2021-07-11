За сутки вакцину от коронавируса сделали шесть тысяч жителей Ленобласти

В Ленинградской области продолжается кампания по вакцинации населения. За сутки полностью ее завершили 1 212 человек.

Как сообщает online47.ru, за последние 24 часа в Ленинградской области зарегистрировали 246 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, к воскресенью, 11 июля, в стационарах развернули 2 784 коек. Сейчас в больницах находятся 2 156 пациентов. При этом у 1 495 подтвердили коронавирус, а у остальных – внебольничную пневмонию.

Уточняется, что аппаратами ИВЛ оборудовано 446 коек. Пока их них заняты 48. При этом за сутки на койки для лечения коронавируса и пневмоний в Ленобласти регионе поступили 112. За это время выписали 76 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что компания Pfizer, которая совместно с немецкой компанией BioNTech разработала вакцину от COVID-19 Comirnaty, намерена в скором времени проинформировать власти США о необходимости применения третьей дозы этого препарата.