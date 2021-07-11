Pfizer проинформирует власти США о необходимости третьей дозы вакцины

Pfizer проинформирует власти США о необходимости третьей дозы вакцины
Так результаты исследования показали, что третья доза, введенная через полгода после второй дозы, вызывает высокие показатели антител. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.

Американская компания Pfizer, которая совместно с немецкой компанией BioNTech разработала вакцину от COVID-19 Comirnaty, намерена в скором времени проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы этого препарата.

Так результаты исследования показали, что третья доза, введенная через полгода после второй дозы, вызывает высокие показатели антител. Они могут быть в 10 раз выше, чем после двух первичных прививок. Об этом сообщает The Washington Post.

Позже Центр по контролю и профилактике заболеваний отметил, сейчас не нужна третья доза препарата. Центр это объяснил это тем, что надо доказать необходимость такой дозы для ее введения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии более 100 тысяч жителей Бранденбурга, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19, по ошибке получили подтверждение о прохождении полной вакцинации.

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