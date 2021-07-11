Более 100 тысяч жителей Германии получили уведомление о вакцинации 

Более 100 тысяч жителей Германии получили уведомление о вакцинации 
Так около 460 тысяч жителей Бранденбурга получили подтверждение от немецкого Минздрава о прохождении полной вакцинации. Фото: pixabay.com.

В Германии более 100 тысяч жителей Бранденбурга, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19, по ошибке получили подтверждение о прохождении полной вакцинации.

Так около 460 тысяч жителей Бранденбурга получили подтверждение от немецкого Минздрава о прохождении полной вакцинации. Об этом сообщает BZ Berlin.

Однако вакцинированы полностью, то есть двумя компонентами, на тот момент были только 382 тысячи немцев. Так более 100 тысяч человек по ошибке получили уведомление о полной вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии разрешили смешивать вакцины от коронавируса. Получившие первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca «должны получить мРНК-вакцину в качестве второй дозы независимо от их возраста». Об этом заявили в постоянном комитете по вакцинации Германии.

Бранденбург вакцина вакцинация Германия коронавирус


 

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