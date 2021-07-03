В Германии разрешили смешивать вакцины от коронавируса

Получившие первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca «должны получить мРНК-вакцину в качестве второй дозы независимо от их возраста». Об этом заявили в постоянном комитете по вакцинации Германии.

Жителям Германии рекомендовано получать первую дозу препарата AstraZeneca, а вторую — вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna, сообщает телеканал CNN.В комитете отметили, что в таком случае иммунный ответ «значительно лучше», чем при получении двух доз одного производителя.

По последним данным, в Германии зафиксировано 3 737 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 625 740 пациентов, число смертельных исходов достигло 91 033.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замруководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих рассказала, что обновленная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» отличается от своей прошлой версии только технологическими особенностями производства.